Талибы воюют современным немецким оружием

Боевики "Талибана" в Афганистане и Пакистане воюют современным оружием немецкого производства марок Heckler & Koch, Walther и Blaser, сообщает немецкая Welt, подчеркивая, что расхожее представление об исламисте c автоматом Калашникова или его копией китайского производства является устаревшим.

Издание опирается при этом на данные пакистанской армии, которая в ходе крупномасштабного наступления на боевиков в долине Сват обнаружила несколько складов с оружием, а также на анализ видеоматериалов выложенных в сеть: сотен пропагандистских фильмов и роликов с обращениями лидеров боевиков.

Речь идет о пистолетах, автоматах и штурмовых винтовках. Отмечается также, что боевики располагают оружием австрийского производства, например пистолетами Glock и штурмовыми винтовками Steyr AUG, американскими пулеметами М249 и произведенными по лицензии израильскими "Узи".

На одном из снятых видеороликов, как сообщает Welt, запечатлен боевик, некто Абдул Халим (Abdul Halim), который вооружен "элитной" немецкой винтовкой R93 производства Blaser с оптическим прицелом. Каталожная стоимость R93 составляет 2000 евро, при перепродаже, разумеется, еще больше. Оружие предназначено специально для использования в суровых погодных и природных условиях.

На другом видео, снятом оператором медиакрыла "Аль-Каеды" команией Sahab, фигурирует один из военных руководителей пакистанского "Талибана" (Tehrik e-Taliban - TTP) Мулла Устад Фатех (Mullah Ustad Fateh). Сам Фатех держит на коленях Steyr AUG, а один из его телохранителей вооружен немецкой штурмовой винтовкой G3 (Heckler & Koch).

Различные модификации G3 неоднократно фигурируют и на других видеороликах исламистов. Как отмечает Welt, говорить о том, как немецкое оружие попадает к боевикам в Пакистан и Афганистан, сказать с определенностью ничего нельзя. Активное использование G3 в ФРГ началось в конце 60-х годов и прекратилось в начале 90-х, когда на смену пришла G36. После этого тысячи G3 были проданы в Турцию.

Кроме того, многие модели европейского, американского, израильского или российского оружия производятся по лицензии в Китае, Индии, Пакистане и среднеазиатских республиках и могут попадать в Афганистан оттуда.

В октябре теле- радиокомпания NDR сообщила по результатам проведенного журналистского расследования о появлении на черном рынке Афганистана и Пакистана пистолетов Walther P-1 со складов бундесвера. В министерстве обороны признали, что партия в 10 тысяч стволов была направлена для вооружения афганских сил безопасности еще три года назад, однако о дальнейшей судьбе оружия в ФРГ ничего не знают. В Афганистане за один Walther P-1 дают 1600 долларов.

Лента.ру