В Грозном боевик подорвал себя гранатой

В центре Грозного (Чеченская республика) уничтожен особо опасный участник незаконных вооруженных формирований, сообщает находящийся на месте взрыва министр внутренних дел Чечни генерал-лейтенант Руслан Алханов.

Личность боевика установлена, это Ибрагим Касумов, сообщает пресс-служба президента и правительства Чечни.

"Сегодня сотрудники МВД получили оперативную информацию о том, что в Ленинском районе находится особо опасный боевик. Была разработана операция по его розыску и задержанию. Вечером его обнаружили в сквере Журналистов", - приводит слова Алханова РосБизнесКонсалтинг.

На предложение сдаться Касумов открыл огонь, его ранили, после чего он подорвал себя гранатой. Два сотрудника милиции получили ранения, спасти одного из них не удалось.