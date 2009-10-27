ООН задолжала Украине 6 миллионов долларов

Организация Объединенных Наций задолжала 6,1 млн. долларов Украине за участие в операциях по поддержанию мира.

Как сообщает Центр новостей ООН, Организация должна своим участникам более 740 млн. долларов. Это задолженность перед правительствами за содержание их воинских контингентов, стоимость военного имущества и оборудования, предоставленного в распоряжение операций по поддержанию мира.

Как объясняют в ООН, согласно существующему порядку, государства, направляющие воинские контингенты в состав операций ООН по поддержанию мира, сами занимаются их финансовым обеспечением. ООН компенсирует эти расходы по установленной шкале.

Больше всего Секретариат ООН задолжал основным поставщикам контингентов для операций по поддержанию мира – Бангладеш и Индии, задолженность перед которыми составляет, соответственно, 85 и 63 млн. долларов.

Также в ООН констатируют долги перед Российской Федерацией – 1,3 млн. долларов, Украиной – 6,1 млн. долларов, и многими другими государствами-контрибюторами.

Наличие этих задолжностей объяснятся тем, что, в свою очередь, многие страны-члены должны Организации почти 3 млрд. долларов. Из них 830 млн. – это задолженность по взносам в регулярный бюджет и 2,1 млрд. – в бюджет операций по поддержанию мира.