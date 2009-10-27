Совет министров ЕС отменил эмбарго на поставки оружия в Узбекистан

Совет министров по общим делам и внешним отношениям ЕС отменил эмбарго на снабжение оружия в Узбекистан.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании совета в Люксембурге.

“С целью поощрения власти Узбекистана к дальнейшим значительным шагам по усилению верховенства права и защиты прав человека, а, также принимая во внимание ее обязательство, совет (Совет министров ЕС – УНИАН) решил не продолжать ограничительные мероприятия”, - отмечается в решении.

Вместе с тем, в выводах содержится обеспокоенность ситуацией с защитой прав человека в Узбекистане. Министры призвали власть этой страны освободить правозащитников, отменить смертное наказание, улучшить условия содержания заключенных, ратифицировать международные конвенции, запрещающие труд детей.

Министры отметили, что ЕС остается готовым помочь Узбекистану в осуществлении необходимых реформ и продолжит внимательно наблюдать за ситуацией с защитой прав человека в стране.

Как сообщал УНИАН, эмбарго на снабжение оружия в Узбекистан было введено в 2005 году после кровавых столкновений в Андижане, в которых погибли, по меньшей мере, 187 лиц. Тогда полиция разогнала митинг протеста против репрессивной политики правительства и бедности в стране.

В канун заседания Совета министров ЕС правозащитная организация Amnesty International призвала министров не отменять эмбарго до проведения независимого расследования событий мая 2005 года.