Меркель удивила Европу кадровым решением

Федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ решила назначить на должность комиссара ЕС от своей страны малоизвестного политика из земли Баден-Вюртемберг, что на юго-западе Германии, Гунтера УТТИНГЕРА.

Об этом сообщает Интернет-издание “EUbusiness”.

По данным издания, это стало неожиданностью и для самого претендента, который в своих комментариях отмечал, что “нереально получить такой подарок”, и в то же время выражал убеждение в необходимости “сделать прыжок за раз или никогда”.

“EUbusiness” обращает внимание на то, что ряд комментаторов не скрывали насмешек в своих комментариях относительно решения А.МЕРКЕЛЬ, а Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ связывался со своими немецкими друзьями для того, чтобы понять, как можно объяснить решение немецкого канцлера, тем более, что отдельные эксперты считают, что назначение малоизвестного политика регионального уровня на должность комиссара ЕС может свидетельствовать о том, какую роль отводит немецкое правительство Еврокомиссии. Вместе с тем, немецкие обозреватели более склонны считать, что назначением Г.УТТИНГЕРА на должность комиссара Евросоюза А.МЕРКЕЛЬ пытается преодолеть ряд внутриполитических проблем.

Издание также обращает внимание на то, что в случае назначения Г.УТТИНГЕРА комиссаром ЕС могут пострадать переводчики, работающие с Еврокомиссией, ведь над этим политиком достаточно часто шутят из-за его очень сильного швабского акцента. “Мы можем делать все, что угодно, кроме того, чтобы разговаривать на нормальном немецком”, - цитирует издание слоган Баден-Вюртемберского региона.