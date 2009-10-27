Состав нового немецкого правительства (список)

Лидеры Христианско-демократического союза, Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Свободной демократической партии (СвДП) подписали коалиционное соглашение, которое позволит сформировать правительство Германии, передает РИА Новости. Документ на 130 страницах подписан в трех экземплярах - по одному для каждой партии.

В понедельник соглашение одобрили съезды ХДС и ХСС, накануне съезд СвДП также проголосовал за принятие документа. Таким образом соблюдены все необходимые формальности перед формированием нового правительства.

В среду парламентарии выберут канцлера, кандидатуру которого предлагает президент Германии. По итогам парламентских выборов 27 сентября канцлером станет Меркель. Затем вновь избранный канцлер предложит кандидатуры министров, после чего их утвердит президент.

Кандидатуры, которые партии выдвигают на министерские посты, уже известны.

ХДС получает в новом правительстве восемь мест из 16, СвДП - пять, ХСС - три.

На пост министра иностранных дел выдвинут лидер СвДП Гидо Вестервелле. Главой ведомства федерального канцлера станет генсек ХДС Рональд Пофалла. Министр экономики и технологий Карл-Теодор цу Гуттенберг (ХСС) станет министром обороны, кандидатура Томаса де Мезьера (ХДС), до сих пор возглавляющего ведомство федерального канцлера, будет предложена на пост министра внутренних дел.

Вольфганг Шойбле (ХДС) из МВД перейдет в министерство финансов, Райнер Брюдерле (СвДП) возглавит Минэкономики. Франц-Йозеф Юнг (ХДС), нынешний министр обороны, станет министром труда, Забине Лойтойсер-Шнарренбергер (СвДП) займет кресло министра юстиции.

Урсула фон дер Ляйен (ХДС) останется на посту министра по делам семьи, Филипп Реслер (СвДП) возглавит Минздрав, Норберт Реттген (ХДС) - министерство окружающей среды. Анетте Шаван (ХДС) останется на посту министра образования, министром транспорта станет Петер Рамзауэр (ХСС), Дирк Нибель (СвДП) возглавит министерство развития. Министр сельского хозяйства Илзе Айгнер (ХСС) продолжит работу в ведомстве.

Справка. По результатам парламентских выборов, которые прошли 27 сентября, партийный союз ХДС/ХСС получил 33,8% голосов, Социал-демократическая партия Германии - 23%, СвДП - 14,6%. Новая правящая коалиция формируется из христианских демократов и СвДП. Коалиция получает в новом парламенте большинство - 332 места против 290 мандатов у оппозиции.