Жертва изнасилования потребовала от США закрыть дело Романа Полански

Саманта Геймер - предполагаемая жертва изнасилования со стороны Романа Полански - потребовала снять все обвинения с режиссера. Требование 45-летней Геймер, которой на момент изнасилования в 1977 году было 13 лет, содержится в ходатайстве, направленном в суд адвокатами женщины, сообщает Agence France-Presse.

Как указывается в ходатайстве, уголовное преследование режиссера следует прекратить, так как предполагаемая потерпевшая испытывает слишком большое давление со стороны общественности. Чрезмерное внимание к делу Полански привело к тому, что у Геймер начались проблемы со здоровьем. Кроме того, указывается в ходатайстве, женщина рискует потерять работу.

"Звонили от Ларри Кинга, от Опры, из всех утренних телешоу и газет...Они звонят ей в любое время, домой, на мобильный и на работу. Жертва снова стала жертвой", - указывается в ходатайстве.

Кроме того, адвокаты Геймер отмечают, что Полански был вынужден покинуть США из-за ошибки американской судебной системы. Теперь, считают адвокаты, Геймер вынуждена расплачиваться за ошибки, совершенные американским правосудием. "Оставьте ее в покое", - призывают адвокаты.

Ранее Геймер неоднократно призывала власти США прекратить преследование Полански, однако сейчас впервые сделала это официально. Как уверяла женщина, ей бы не хотелось вновь вспоминать события, травмировавшие ее в детстве. В 1993 году Полански выплатил Геймер крупную денежную компенсацию, после чего она отказалась от претензий к режиссеру.

Роман Полански, которого американские следственные органы обвиняют в совращении и изнасиловании Саманты Геймер, был арестован и заключен под стражу в Цюрихе 26 сентября. Позднее режиссер направил запрос об освобождении, однако 20 октября суд оставил документ без удовлетворения. 23 октября американская сторона направила в министерство юстиции Швейцарии запрос об экстрадиции Полански в США.

Лента.ру