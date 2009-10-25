Число жертв взрывов в Багдаде превысило 60 человек

Число жертв двух взрывов, прогремевших в центре иракской столицы, увеличилось до 62 человек, 158 ранены, сообщает Reuters со ссылкой на представителей местной полиции.

Ранее сообщалось о 40 погибших и 70 раненых.

По информации государственного телевидения Ирака, взрывы прогремели в воскресенье у здания канцелярии губернатора Багдада и министерства юстиции. По предварительным данным, взрывные устройства были заложены в припаркованных у зданий автомобилях. К обоим зданиям в настоящее время подтягиваются наряды противопожарной службы и кареты "скорой помощи".

Предположительно, бомбы были приведены в действие террористами-смертниками, однако до сих пор ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за инциденты.

Как сообщало в свою очередь агентство Франс Пресс, первый взрыв произошел в 9.30 по местному времени, а буквально через несколько минут прогремел второй.

РИА "Новости"