В Египте в столкновении поездов погибли по меньшей мере 15 человек - СМИ

По меньшей мере 15 человек погибли и 22 получили ранения в Египте в результате столкновения двух пассажирских поездов в районе города Эль-Айят к югу от Каира.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности.

Спасательные работы продолжаются. Официально о причинах инцидента не сообщалось.

Известно, что произошло лобовое столкновение поездов, один из которых следовал на юг по маршруту Каир-Фаюм, другой двигался на север в египетскую столицу из города Асьют в южной части Египта. Очевидцы сообщают об "очень сильном столкновении".