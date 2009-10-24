В Египте в столкновении поездов погибли по меньшей мере 15 человек - СМИ
22:27, 24 октября 2009Мир
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Спасательные работы продолжаются
По меньшей мере 15 человек погибли и 22 получили ранения в Египте в результате столкновения двух пассажирских поездов в районе города Эль-Айят к югу от Каира.
Как передает РИА «Новости», об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в службах безопасности.
Спасательные работы продолжаются. Официально о причинах инцидента не сообщалось.
Известно, что произошло лобовое столкновение поездов, один из которых следовал на юг по маршруту Каир-Фаюм, другой двигался на север в египетскую столицу из города Асьют в южной части Египта. Очевидцы сообщают об "очень сильном столкновении".
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