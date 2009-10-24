В Египте столкнулись два пассажирских поезда

Два пассажирских поезда столкнулись сегодня на юге египетской столицы Каира в районе Гиза.

Как передает РИА «Новости», 22 человека получили ранения. По последним данным, спасателям удалось извлечь из-под обломков тело одного человека. Как отмечает источник в службе спасения, под обломками перевернувшегося состава могут находиться еще жертвы.