В Египте столкнулись два пассажирских поезда
21:06, 24 октября 2009Мир
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22 человека получили ранения
Два пассажирских поезда столкнулись сегодня на юге египетской столицы Каира в районе Гиза.
Как передает РИА «Новости», 22 человека получили ранения. По последним данным, спасателям удалось извлечь из-под обломков тело одного человека. Как отмечает источник в службе спасения, под обломками перевернувшегося состава могут находиться еще жертвы.
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