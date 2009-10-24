В Аргентине на автостраде столкнулись сразу 12 авто

По меньшей мере три человека погибли и 10 ранены в результате столкновения 12 автомобилей на автостраде в 700 километрах от столицы Аргентины Буэнос-Айреса.

"Авария с участием дюжины машин произошла поздно вечером в пятницу в окрестностях города Кордоба. Не менее трех человек погибли, 10 раненых госпитализированы", - заявил глава провинциальной службы гражданской обороны Диего КОНЧА, передает РИА «Новости».

По его словам, автомобили столкнулись в условиях плохой видимости: шел проливной дождь с градом, порывы ветра достигали 90 километров в час.

В Аргентине на 40 млн. жителей приходится более 7 млн. автотранспортных средств. С начала года в ДТП в стране уже погибли почти 5 тыс. человек - это один из самых высоких в мире показателей аварийности на дорогах.