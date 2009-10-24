Израиль надеется бесплатно получить немецкие корветы

Правительство Израиля намерено в скором времени заказать в Германии строительство нескольких военных кораблей - двух корветов MEKO и подводной лодки типа Dolphin, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на публикацию в Hannoversche Allgemeine Zeitung.

По данным издания, высокопоставленные представители военно-морских сил Израиля и гамбургской верфи Blohm+Voss, несколько дней назад проданной арабским инвесторам из Абу-Даби, уже представили соответствующий проект в министерство обороны в Берлине с просьбой о финансовой поддержке. Общая стоимость заказа составляет сотни миллионов евро.

Сообщается, что "влиятельные политики северной Германии" высказались в поддержку данного проекта, поскольку в условиях экономического кризиса и дефицита заказов немецким верфям грозит дальнейшее сокращение рабочих мест. Как на это предложение прореагирует федеральное правительство, пока остается неясным, отмечает газета.

В правлении верфей, принадлежащих концерну Thyssen-Krupp, подтвердили интерес Израиля к строительству в ФРГ военных кораблей, на которые предполагается установить систему противоракетной обороны. Эта система будет заказана в США и предназначена для защиты Израиля от ракет со стороны Ирана.

Агентство dpa напоминает, что ВМС Израиля уже неоднократно закупали военные корабли в Германии. При этом немецкое правительство еще в 2005 году согласилось оплатить треть стоимости (333 миллионов евро) двух подводных лодок, строящихся в настоящее время в Киле.