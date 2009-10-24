Грузия и США начинают совместные военные учения

Грузия и США в субботу в рамках программы подготовки военных, направляемых в Афганистан, начинают двухнедельные совместные военные учения под условным названием "Немедленный ответ", говорится в сообщении посольства США в Грузии, распространенном в пятницу.

"Данные учения являются частью программы, которая ставит целью подготовку грузинских военных для участия в операции по содействию международной безопасности в Афганистане. На этом этапе вооруженные силы Грузии пройдут чрезвычайную подготовку к контртеррористической операции. Контртеррористические операции грузинские военные проведут совместно с американскими военнослужащими", - цитирует сообщение РИА "Новости".

В начале августа парламент Грузии утвердил отправку одной пехотной роты и одного пехотного батальона для участия в миротворческой миссии. По данным министерства обороны, батальон будет служить под командованием американских военных, а рота - французских. Планируется, что первые грузинские военные отправятся в Афганистан осенью текущего года, а следующие - весной 2010 года.

Группа инструкторов корпуса морских пехотинцев США начала подготовку грузинских военных, направляемых в Афганистан, в начале сентябре. Интенсивный шестимесячный курс подготовки проходит 31-й пехотный батальон, который в дальнейшем примет участие в операции ISAF, осуществляемой под эгидой НАТО.