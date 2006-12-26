Выборы Президента Туркмении назначены на 11 февраля

На чрезвычайном заседаниии в Ашхабаде Народного Совета - высшего представительного органа Туркмении - решено, что выборы Президента состоятся 11 февраля.

Как сообщает радио «Свобода», участники заседания рассматривают кандидатуры на пост главы государства, вакантный в связи с кончиной 21 декабря Сапармурата Ниязова.

По словам лидера Объединенной демократической оппозиции Авды КУЛИЕВА, туркменская оппозиция выдвинула единого кандидата - Нурберды НУРМАМЕДОВА. 63-летний инженер-транспортник Н.НУРМАМЕДОВ в прошлом работал в системе органов госуправления Туркмении. Он неоднократно подвергался репрессиям - как противник режима С.Ниязова. После смерти Туркменбаши Н.НУРМАМЕДОВ был сразу арестован. Местонахождение его неизвестно.

По данным РИА «Новости», туркменская оппозиция выдвинула единым кандидатом в Президенты Худайберды ОРАЗОВА - бывшего вице-премьера, Туркмении. Он проживает в настоящее время в Швеции и является лидером общественно-политического движения "Ватан" ("Родина").