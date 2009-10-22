Евросоюз может отменить эмбарго на поставки оружия в Узбекистан.

Об этом сообщает сегодня Интернет-издание «Euobserver».

По данным издания, соответствующее решение было согласовано дипломатами ЕС в ходе их заседания 20 октября в Брюсселе.

«С целью поощрения власти Узбекистана к дальнейшим значительным шагам для усиления верховенства права и защиты прав человека, а также принимая во внимание ее обязательства, Совет (министров ЕС – УНИАН) решил не продлевать ограничительные меры”, - отмечается в проекте решения Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС, текст которого цитирует издание.

При этом в проекте планируется приветствовать отдельные позитивные шаги, осуществленные властью страны за последний год.

В соответствии с правилами процедуры ЕС, действующее эмбарго на поставки оружия и военной техники в Узбекистан истекает 27 ноября. Эмбарго было введено в 2005 году после кровавых столкновений в Андижане, в которых погибли по меньшей мере 187 человек.

Ближайшее заседание Совета министров по общим делам и внешним отношениям ЕС состоится 26-27 октября в Люксембурге.