Forbes назвал 10 стран, где пенсионерам жить хорошо

Список из 10 стран, куда лучше всего переезжать пенсионерам, чтобы спокойно и легко провести там остаток своих дней, опубликовала в четверг газета "Труд" со ссылкой на американский журнал Forbes.

Основными критериями отбора лучших мест для стариков исследователи журнала выбрали безопасность, качество медицинского обслуживания, удобные правила распоряжения своим имуществом и финансами, благоприятный климат и отсутствие проблем с визами или получением гражданства. Также приветствовалась богатая культура.

В итоге, идеальными государствами для пенсионеров оказались Австрия, Таиланд, Италия, Австралия, Панама, Франция, Малайзия и Испания. В этот список также попали Ирландия и Канада - хотя это не самые теплые страны, зато здесь лучшие системы в мире по защите пенсионеров.

Однако исследователи отмечают, что каждая попавшая в рейтинг страна, наряду с достоинствами, обладает и некоторыми недостатками, способными заставить пенсионеров задуматься о целесообразности переезда за границу.

Так, к примеру, Австрия, занимающая первое место в рейтинге, отличается "высшим качеством жизни в мире и высококлассным медобслуживанием", но пенсионеру-иностранцу вряд ли удастся поговорить по душам с местными жителями, поскольку все они проявляют свои чувства очень сдержанно.

В Таиланде пенсионеров ждет "лучшее соотношение качества и цен на здравоохранение и жилье на любой вкус", а неприятные сюрпризы может преподнести весьма непредсказуемая политика.

Тройку лидеров замыкает Италия, которая порадует стариков вкусной едой, древними руинами, общительными людьми и одной из лучших систем здравоохранения в мире. Однако при всех достоинствах этой южной страны, здесь пенсионерам придется столкнуться со многими бюрократическими барьерами.

В Панаме, с ее хорошим климатом, низкими налогами, качественными частными больницами, долларовой экономикой и высоким уровнем безопасности, пожилые иностранцы запросто могут столкнуться с процветающей коррупцией.

Ирландия готова предоставить "бонусы" для пожилых людей, низкие налоги и порадует красивой природой, взамен на трудности, которые могут возникнуть в связи с экономическим спадом.

Ошеломительную природу и города высшего качества с самыми низкими ценами на жилье предлагает Австралия. Но для многих стариков многочасовой перелет в Мельбурн, Аделаиду или Перт покажется слишком утомительным.

Во Франции пенсионеры насладятся старостью благодаря развитой городской культуре, лучшей кухне в мире и высокому уровню здравоохранения. Однако здесь, как и в Италии, многих пенсионеров подстерегают бюрократические проволочки.

Малайзия, представляющая собой "микс" китайской и исламской культуры, может показаться привлекательной для пожилых людей из-за "азиатского налогового оазиса", порадует низкими ценами и отличными пляжами. Здесь пожилым людям, с другой стороны, придется столкнуться с расовой напряженностью и плохой инфраструктурой.

Темпераментная Испания, имеющая богатое историческое наследие, может увлечь корридой и зажигательным фламенко, а также достижениями современных мастеров искусства. Однако исследователям Forbes показалось, что пенсионерам здесь будет трудно привыкнуть к чересчур долгим сиестам.

Замыкает десятку лучших стран для безоблачной старости Канада. Ее города выигрышны по соотношению цены и качества, местные жители участливо относятся к проблемам пенсионеров. Канада отличается хорошим уровнем здравоохранения, но здесь суровый климат, который может многим показаться слишком холодным.