В Москве разгромили музей Булгакова
14:13, 24 декабря 2006Мир
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Вандал - "главный по дому"
В музее Булгакова в пятницу вечером был учинен погром. Как сообщают «Вести-Москва», в пятницу вечером проник злоумышленник, который вошел через черный ход, забаррикадировался и начал выбрасывать в окно экспонаты, документы, оргтехнику и мебель. По словам исполнительного директора музея «Булгаковский дом» Романа Ерыкалова, напавший - Морозов Александр - считает себя главой по дому и «давно и очень активно воюет с музеем».
По информации «Вестей», нападению подверглась квартира №51, которая находится напротив знаменитой «нехорошей» квартиры. Это нежилое помещение, которое используется как хранилище фондов музея Булгакова.
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