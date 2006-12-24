В Москве разгромили музей Булгакова

В музее Булгакова в пятницу вечером был учинен погром. Как сообщают «Вести-Москва», в пятницу вечером проник злоумышленник, который вошел через черный ход, забаррикадировался и начал выбрасывать в окно экспонаты, документы, оргтехнику и мебель. По словам исполнительного директора музея «Булгаковский дом» Романа Ерыкалова, напавший - Морозов Александр - считает себя главой по дому и «давно и очень активно воюет с музеем».

По информации «Вестей», нападению подверглась квартира №51, которая находится напротив знаменитой «нехорошей» квартиры. Это нежилое помещение, которое используется как хранилище фондов музея Булгакова.

Газета.ру