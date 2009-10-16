Обама одобрил выделение Пакистану 7,5 млрд. долларов

Президент США Барак Обама подписал закон о выделении Пакистану полутора миллиардов долларов ежегодно на протяжении пяти лет, говорится в переданном РИА Новости сообщении Белого дома.

"Этот закон является осязаемым проявлением широкой поддержки Пакистану со стороны США, которую доказывает двухпартийная, двухпалатная единодушная поддержка его в Конгрессе", - говорится в документе.

Законопроект в свое время стал причиной споров между США и Пакистаном. Пакистанское руководство требовало от Америки гарантий того, что столь существенная финансовая поддержка со стороны США не скажется пагубно на независимости Пакистана. Особые сомнения вызывали у пакистанцев требования к усилению контроля за деятельностью ВС. Военное руководство Пакистана сочло это требование признаком вмешательства США во внутренние дела страны.

"Как заявил президент Обама 27 марта, США хотят сотрудничать с Пакистаном по принципу стратегического партнерства, "основанного на поддержке демократических институтов Пакистана и пакистанского народа". Данный акт формализует партнерство, основанное на общем стремлении улучшить условия жизни народа Пакистана через экономическое развитие, усиление демократии и власти закона, а также борьбу с экстремизмом, угрожающим Пакистану и США", - говорится в сообщении Белого дома.