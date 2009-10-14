Украинская организация получила престижную премию МИД Нидерландов

Украинская неправительственная общественная организация (НОО) получила престижную премию Министерства иностранных дел Нидерландов имени Макса ван дер Стула.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Нидерландах.

В соответствии с сообщением, премия была вручена сегодня информационно-исследовательскому центру “Интеграция и развитие” (г. Симферополь) за значительный вклад в развитие гражданского общества, пропаганду принципов толерантности и улучшение взаимопонимания между представителями разных этнических групп Крыма.

Торжественная церемония вручения награды состоялась в Гааге при участии Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнута ВОЛЛЕБЕКА, руководства МИД Нидерландов, представителей информационно-исследовательского центра и Посольства Украины в Королевстве Нидерланды, а также дипломатического корпуса, аккредитованного в Гааге.

Накануне состоялась презентация деятельности Центра. В частности, была распространена информация о двух последних проектах Центра - подготовка управленческих кадров в сфере менеджмента межэтнических отношений и общеобразовательный интегрированный курс “Культура добрососедства”, которые реализуются в АРК в сотрудничестве с офисом Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Премия им. Макса ван дер Стула была основана МИД Нидерландов в 2001 году в честь своего соотечественника, первого Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств.