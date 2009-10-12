Представители НАТО провели заседание в Верховной Раде

Парламентская ассамблея НАТО приветствует стремление Украины получить членство в НАТО, и всячески будет поддерживать ее на этом пути.

Об этом заявил сегодня в Верховной Раде во время заседания подкомитета по вопросам будущих возможностей безопасности и обороны Комитета Парламентской Ассамблеи НАТО по безопасности и обороне руководитель делегации НАТО Сверре МИРЛИ, сообщили УНИАН в Информационном управлении ВР.

С.МИРЛИ сообщил, что Парламентская ассамблея изучает разные аспекты последующего расширения НАТО, продолжается внутренняя дискуссия, в ходе которой также выражаются разные мнения относительно включения Украины в Альянс. По его словам, результатом этого визита станет отчет делегации, который рассмотрят члены Парламентской ассамблеи.

Члены Постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПА НАТО, отвечая на вопрос представителей подкомитета НАТО по поводу общественного мнения относительно вступления Украины в НАТО, отметили, что этот вопрос дебатируется исключительно во время избирательных кампаний. В целом украинское общество не считает вступление в НАТО вопросом первоочередной важности для себя. Дискуссий по поводу этого в СМИ или на уровне общин нет. Члены Постоянной делегации объяснили это тем, что НАТО перестает восприниматься как военно-политический блок, а воспринимается как объединение демократических сил, как целостное определение свободы и демократии. В то же время, отмечали они, сегодня нет таких результатов опросов, которые засвидетельствовали бы поддержку украинцами вступления своего государства в НАТО.

Украинские участники заседания выражали заинтересованность в том, чтобы НАТО дало четкий позитивный сигнал относительно перспектив получения Украиной членства в НАТО. Они считают, что Украина сегодня в целом отвечает критериям вступления в эту Организацию, большинство стран-членов НАТО поддерживают это стремление. Дело, в сущности, за несколькими государствами, которые еще не приняли такого решения.

Члены подкомитета Комитета ПА НАТО по безопасности и обороне во время визита планируют посетить Авиационный научно-технический комплекс им. Антонова, а также примут участие в Семинаре Роуза Рота, который Верховная Рада Украины и Парламентская ассамблея НАТО совместно проведут во Львове.