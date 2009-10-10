В Нигерии в автомобильной катастрофе погибли не менее 70 человек
18:16, 10 октября 2009Мир
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Рядом с автобусами взорвалась цистерна
В Нигерии в автомобильной катастрофе погибли не менее 70 человек.
Как сообщает радио «Свобода», по информации местных властей, на дороге взорвалась цистерна, вблизи которой находились несколько микроавтобусов с пассажирами.
По некоторым данным, цистерна перевернулась, попав в выбоину, и взорвалась от выстрела полицейского, который, стремясь отогнать собравшихся людей, открыл огонь в воздух.
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