Французы отбили атаку пиратов на рыболовецкие суда

Французские военные отразили атаку пиратов на рыболовецкие суда в Индийском океане, сообщает РИА "Новости".

«Три маленькие лодки... которые были сначала незаметны, но в последний момент появились на радарах, атаковали нас», - сообщает член команды Drennac, одного из двух французских судов, которые подверглись атаке пиратов. По его словам, военнослужащие Франции «вначале сделали предупредительные выстрелы, после чего открыли огонь на поражение».

Инцидент произошел в 350 км к северу от Сейшельских островов. Это первый случай, когда военнослужащие Франции, которые несут вахту на рыболовецких судах страны с 1 июля, отразили нападение пиратов рядом с берегами Сомали.