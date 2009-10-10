В Госдепе США говорят, что не собирались предлагать ПРО Украине

У администрации Президента США Барака ОБАМЫ нет планов размещения на территории Украины каких-либо объектов создаваемой Вашингтоном системы противоракетной обороны (ПРО).

С таким заверением выступил в пятницу вечером официальный представитель Госдепартамента США Иэн КЕЛЛИ, сообщает NEWSru.

Он прокомментировал сообщения американских СМИ, в которых говорилось, будто помощник министра обороны США по международной безопасности Александр ВЕРШБОУ на встрече с журналистами не исключил развертывания в Украине станции радиолокационного слежения в рамках решения Вашингтона изменить конфигурацию своей системы ПРО.

"Сообщения о том, что помощник министра обороны ВЕРШБОУ заявил о наличии у США планов создать объект системы ПРО в Украине, не соответствуют действительности", - заявил И.КЕЛЛИ.

"У Соединенных Штатов нет планов создания объекта системы ПРО в Украине. США не делали правительству Украины никакого предложения относительно площадок для радаров раннего предупреждения", - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, американские власти "обратили внимание на заявление Президента ЮЩЕНКО о том, что Украина не получала от США никаких предложений насчет развертывания на ее территории американской системы раннего предупреждения".

Ранее с опровержением сведений, изложенных в публикациях о встрече А.ВЕРШБОУ с прессой, выступило Министерство обороны США. Его официальный представитель Шон ТЕРНЕР сообщил ИТАР-ТАСС, что еженедельник Defence News, в котором был помещен отчет о встрече А.ВЕРШБОУ с репортерами, исказил высказывания помощника министра обороны.

По версии Пентагона, помощник министра говорил лишь о том, что страны региона, в том числе Украина, "могут также иметь радары", помогающие сбору информации, которая связана с ранним предупреждением о ракетных пусках.