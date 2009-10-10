Пентагон: США не планируют размещать радары в Украине

Министерство обороны США прояснило вопросы, возникшие в связи с заявлением его представителя о возможности размещения на территории Украины радаров раннего предупреждения о ракетных пусках. Как говорится в официальном сообщении Пентагона, помощник министра обороны США Александр Вершбоу не говорил ничего о размещении американских радаров "или каких-либо других элементов противоракетной обороны на территории Украины", передает РосБизнесКоналтинг со ссылкой на Reuters.

Оборонное ведомство США уточнило, что А.Вершбоу заявил журналистам дословно следующее: европейские страны, такие как Украина, "могут располагать радарами, которые могли бы внести свой вклад в систему раннего предупреждения".

Ранее американские СМИ сообщили со ссылкой на А.Вершбоу, что Вашингтон добавил Украину в список стран - возможных площадок для размещения элементов американской системы раннего предупреждения о ракетных пусках.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день Украина не получала никаких предложений относительно привлечения к системе европейской противоракетной обороны. Об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время подхода к представителям украинских СМИ в Кишиневе.

«Я не хотел бы, чтобы здесь возникало много ажиотажа вокруг этой темы, могу начать с самого простого: никаких предложений украинская сторона не получала», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он напомнил, что на сегодняшний день Украина владеет двумя пунктами системы предупреждения ракетного наступления и системы контроля космического пространства в Севастополе и Мукачево, соответственно.

Президент также напомнил, что до 12 февраля 2008 года эти две станции работали на Российскую Федерацию, пока премьер-министр РФ Владимир ПУТИН не аннулировал соглашение, которое предусматривало использование этих двух узлов Россией.

По словам В.ЮЩЕНКО, на сегодняшний день эти два узла содержатся за счет гражданской организации – Национального космического агентства.

«Какая судьба их использования – это вопрос несколько сложнее, мы в рамках дискуссии о модернизации систем ПРО говорили, что Украина хотела бы найти свое место в планетарной и европейской системах безопасности», - отметил Президент Украины.

При этом он добавил, что Украина хотела бы, чтобы системы работали и на Россию, и на Европу, и на другие заинтересованные страны. «Другими словами, мы хотим спасти те высокие потенциальные технологические возможности, которыми мы владеем, для того чтобы они имели надлежащее применение», - сказал Президент.

Он считает, что запуск Украиной спутника связи, который планируется осуществить до 2012 года, позволит этим станциям работать и модернизироваться.

«Поэтому здесь нужно говорить скорее о том, что мы имеем, чем о том, что будет. Хотелось бы, очевидно, найти способ применения наших высоких возможностей, вместе с тем работая на системы безопасности всех европейских стран, всего мира», - отметил глава Украинского государства.