Польша получит от США зенитные ракеты "Пэтриот"

Польша, размещение элементов ПРО на территории которой новая администрация США решила отложить, получит от американцев зенитные ракетные комплексы "Пэтриот", предназначенные для защиты крупных административных и промышленных центров, а также военных баз, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

По данным источника, польская делегация во главе с заместителем министра обороны Станиславом Коморовским, которая только что вернулась из Вашингтона, получила заверения властей США о том, что такие ракеты будут размещены на территории Польши.

Администрация Джорджа Буша намеревалась разместить в Польше к 2013 году десять ракет-перехватчиков стратегической системы ПРО, но президент США Барак Обама 17 сентября заявил, что Вашингтон создаст новую систему противоракетной обороны, более экономичную и высокотехнологичную.

Системы "Пэтриот" способны поражать цели на расстоянии около 80 километров, в то время как дальность действия ракет-перехватчиков системы ПРО составляет тысячи километров.

В Варшаве, запросившей у Вашингтона "Пэтриот" еще во время переговоров по ПРО, особо удовлетворены тем, что Польша получит боевые ракеты, а не учебные, о которых шла речь ранее.

Американцы заверили польскую сторону в том, что зенитные комплексы можно будет интегрировать во внешнюю систему ПВО Польши.

Детали размещения ракет будут обсуждены в конце октября в Варшаве во время очередного раунда польско-американских переговоров.

Комплекс "Пэтриот" может одновременно обнаруживать более 100 воздушных целей, сопровождая восемь из них. Во время операции "Буря в пустыне" в Ираке в 1991 году американские ракеты, размещенные в Израиле и Саудовской Аравии, отражали удары иракских тактических ракет типа "Скад".