Украина готова быть посредником в российско-грузинском диалоге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем ЛАВРОВЫМ в Харькове заявил в.и.о. министра иностранных дел Украины Владимир ХАНДОГИЙ, комментируя по просьбе журналистов заявление грузинского МИД о возможной роли Украины как посредника в урегулировании конфликта между РФ и Грузией.

«Мы готовы приложить любые усилия, чтобы возобновить отношения между Россией и Грузией», - заявил В.ХАНДОГИЙ.

Вместе с тем он заметил, что украинское внешнеполитическое ведомство не получало от грузинских коллег никаких заявлений соответствующего содержания.

«Если наши усилия будут нужны, и будет такой интерес в России и Грузии, мы будем готовы рассмотреть такое обращение. Пока мы не имеем официального обращения со стороны Грузии», - сказал В.ХАНДОГИЙ.

В свою очередь, С.ЛАВРОВ скептически отнесся к подобным заявлениям грузинского МИД. «Я скептически отношусь к попыткам через прессу послать такого рода сигналы, это говорит о том, что расчет делается на публичное восприятие», - сказал он.

«С Российской Федерацией Грузия разорвала отношения по собственной инициативе», - резюмировал С.ЛАВРОВ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 октября, министр иностранных дел Грузии Григол ВАШАДЗЕ заявил, что Тбилиси не против посредничества на переговорах между Грузией и Россией, если РФ будет готова к конструктивному диалогу.

Согласно заявлению главы внешнеполитического ведомства, Грузия приветствует возможность выполнения Украиной роли посредника, если Россия когда-либо будет готова конструктивно говорить со своим соседом.