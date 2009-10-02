Россия установила с Абхазией безвизовый режим

Россия и Абхазия подписали соглашение о введении безвизового режима, сообщает ИТАР-ТАСС. Граждане обеих стран смогут пересекать границу по своим внутренним паспортам и оставаться на другой территории в течение 90 дней. Таким образом, Абхазия, наряду с Китаем, Белоруссией, Арменией, Украиной и другими государствами, будет включена в список стран, гражданам которых для въезда в Россию не нужно будет оформлять визы. Граждане России могли посещать Абхазию без визы и ранее, уточняет Лента.ру.

В ходе встреч глав министерств глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует наладить сопровождение абхазских судов в нейтральных водах Черного моря, чтобы "избежать провокаций со стороны Грузии". Ранее сообщалось, что морскую границу Абхазии будут охранять катера российской береговой охраны. По законодательству Грузии, территориальные воды Абхазии закрыты для международного судоходства.