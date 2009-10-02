Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в НАТО

Делегация Боснии и Герцеговины в Брюсселе подала официальную заявку на вступление в НАТО, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP.

Документы на получение Плана действий по членству в Североатлантическом альянсе подал член президиума Боснии и Герцеговины Желько КОМШИЧ.

Генеральный секретарь альянса Андерс Фог РАСМУССЕН положительно отозвался о стремлении балканской республики стать полноправным членом НАТО и выразил надежду, что в скором времени руководство Боснии и Герцеговины проведет серию реформ, направленных на большую демократизацию институтов власти страны. Кроме того, А.РАСМУССЕН отметил, что является сторонником принятия в НАТО и Евросоюз всех стран Западных Балкан.

Стоит отметить, что против вступления страны в НАТО выступают боснийские сербы, которые проживают на территории Республики Сербской, входящей в состав государства. Мировое сообщество регулярно выступает с критикой текущего положения в стране, отмечая, что Босния и Герцеговина рискует остаться за пределами международных организаций в том случае, если не положит конец межэтническим конфликтам в республике.