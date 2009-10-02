Мир отмечает Международный день улыбки

Мир отмечает сегодня Международный день улыбки, предложенный американским художником Харви Боллом, изобретателем забавной солнечной рожицы, известной как "улыбающееся лицо" или просто "смайлик".

Как сообщает РИА «Новости», Х.Болл, назначивший себя Международным послом счастья и основавший "Всемирную корпорацию улыбок", предложил отмечать День улыбки каждую первую пятницу октября, когда само предвкушение уикенда располагает к хорошему настроению.

Девиз нынешнего, 11-го по счету, Международного дня улыбки - "Сделай доброе дело. Помоги кому-нибудь улыбнуться".

Художник, ушедший из жизни в 2001 году, задумал этот праздник во многом как протест против коммерциализации его улыбающегося творения и интернет-пространства в целом. Деньги за использование запатентованного "смайлика" поступают в некоммерческий фонд Х.Болла и используются на благотворительные цели.

Желтую улыбающуюся рожицу Х.Болл предложил в качестве символа в 1963 году страховой компании State Mutual Life Assurance Cos, отмечает NEWSru.

Понравившиеся "смайлики" изготовили в виде значков и раздали служащим компании, а те, в свою очередь, стали вручать веселые значки клиентам. Затем "смайлик" появился на эмблемах, открытках, одежде и даже на почтовой марке США.

Повсеместным "смайлик" стал, когда перебрался в интернет-пространство и sms.

Говорят, что в этот день письмо, сопровожденное улыбкой, непременно принесет успех. Некоторые интернет-продавцы обещают в пятницу за заказ со "смайликом" 20-процентную скидку.