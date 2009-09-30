ПАСЕ: Россия игнорирует рекомендации по последствиям войны с Грузией

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) считает, что Россия сознательно не выполняет рекомендации Совета Европы относительно последствий войны с Грузией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в одобренном 29 сентября депутатами ПАСЕ докладе “Война между Грузией и Россией: ситуация через год”.

“Невыполнение Россией требований Совета Европы свидетельствует об отсутствии политической воли для верной оценки последствий войны, что недопустимо для страны-члена Совета Европы”, - отмечается в докладе.

В документе депутаты выразили обеспокоенность давлением и провокациями, осуществляемые на административных границах Абхазии и Южной Осетии, что, по убеждению Ассамблеи, может привести только к дестабилизации ситуации в регионе.

В связи с этим ПАСЕ выразила сожаление по поводу отказа России и властей Абхазии и Южной Осетии допустить в эти регионы представителей мониторинговой миссии Евросоюза, а также по поводу блокирования Россией в ООН и ОБСЕ вопросов о продолжении мандата миссий наблюдателей этих организаций в Грузии.

В документе также отмечается, что фактический переход контроля за границами Абхазии и Южной Осетии к пограничным войскам ФСБ России приводит к дальнейшему оттоку этнических грузин из Галийского района Абхазии и Ахалгорского района Южной Осетии. ПАСЕ осудила этнические чистки грузин в Южной Осетии во время и после прошлогодней войны.

Депутаты также выразили сожаление по поводу того, что международные гуманитарные организации не имеют возможности оказывать помощь жителям пострадавших регионов, в частности, Абхазии и Южной Осетии.

В докладе депутаты призвали власть России до конца этого года обеспечить неограниченный доступ мониторинговой миссии ЕС в Абхазию и Южную Осетию, обеспечить свободу передвижения гражданам Грузии через административные границы обоих регионов, инициировать расследование, которое заслуживало бы доверия, по обвинениям в этнических чистках, осуществленных войсками Южной Осетии.

Как сообщал УНИАН, после войны между Россией и Грузией в начале августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии и фактически контролирует эти две территории.

ПАСЕ на каждой сессии, начиная с сентября 2008 года, возвращается к вопросу преодоления последствий российско-грузинской войны.