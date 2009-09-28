В Совете Европы говорят, что ПАСЕ таки лишит Россию права голоса

Вице-президент группы либералов в Совете Европы Михаэль Ааструп ЕНСЕН считает, что Парламентская Ассамблея Совета Европы на этой неделе может лишить российскую делегацию права голоса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом М.ЕНСЕН заявил сегодня в Страсбурге на совместной пресс-конференции с одним из лидеров российской оппозиции Михаилом КАСЬЯНОВЫМ.

“Я надеюсь, что будет большинство голосов”, - сказал он.

“Многие люди в этом помещении уже говорят: довольно - значит довольно”, - добавил М.ЕНСЕН, отметив, что Россия, фактически, не выполнила ни одной рекомендации Совета Европы относительно урегулирования ситуации после войны с Грузией, которая произошла в августе 2008 года.

“Если вы не выполняете резолюции, то должны быть соответствующие последствия”, - сказал вице-президент группы либералов.

В свою очередь, М.КАСЬЯНОВ отметил, что решение ПАСЕ о лишении российской делегации полномочий не было бы шагом, направленным против России, а, скорее, стало бы мощным политическим сигналом для российской власти.

“Сигналом о том, что терпеть пренебрежение России нормами международного права и своими обязательствами Ассамблея больше не может”, - сказал он.

При этом М.КАСЬЯНОВ отметил, что нынешнее руководство России изолирует себя и все население страны от внешнего мира.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Страсбурге началась третья часть нынешней сессии ПАСЕ. Сегодня же депутаты внесли в повестку дня сессии на четверг, 1 октября, заявку от 72 депутатов – членов Ассамблеи о лишении российской делегации в ПАСЕ полномочий.

Поясняя свою инициативу, авторы предложения обвинили Москву в невыполнении резолюций ПАСЕ 1633 (2008 год) и 1647 (2009 год) и призвали "дать ответ политике, которая основывается на силе и провокации". Они уверены, что "риск неконтролируемой цепной реакции и опасность возможного существования более пространственной стратегии, чем та, что была проявлена на Кавказе, является большой угрозой для международной безопасности".

Российская делегация во время обсуждения депутатской инициативы не будет присутствовать в зале.

Вопрос о лишении Москвы права голоса в ПАСЕ будет решаться простым большинством присутствующих в зале.