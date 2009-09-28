Иран этой ночью провел испытания ракет среднего радиуса действия

Как подчеркивают власти страны, эти ракеты способны достичь территории Израиля.

Пуски ракет прошли в рамках плановых учений – так, во всяком случае, заявляют в министерстве обороны исламской распублики. В ночь на понедельник были проведены испытания ракет среднего радиуса действия – Шахаб-1 и Шахаб-2. А до этого состоялись успешные пуски ракет малой дальности класса земля-земля. Как заявило командование ВВС корпуса стражей исламской революции, результаты первого дня стрельб превзошли все ожидания. Завершиться учения должны пуском самых мощных иранских баллистических ракет – Шахаб-3, оснащенных разделяющимися боеголовками и обладающих радиусом действия до 2 тысяч километров. Как уточняют иранские военные, эти ракеты способны достичь территории Израиля. О том, что в Иране пройдут учения, стало известно в субботу – как раз после того, как отношения между Тегераном и западными странами в очередной раз обострились из-за ядерной программы Ирана.

США тем временем обещают приступить к выработке новых санкций против Ирана, если тот не прояснит ситуацию вокруг своей ядерной программы. Об этом заявила накануне госсекретарь Хилари Клинтон.

Эхо Москвы