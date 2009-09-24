Безработный британец нашел в поле сокровища саксонской знати

Безработный британец при помощи металлоискателя обнаружил в чистом поле в графстве Стаффордшир самую большую в истории Великобритании коллекцию золота англо-саксонской эпохи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на британские СМИ.

В составе уникальной находки - около полутора тысяч изделий из золота, которые относятся к VII веку нашей эры и могли принадлежать саксонской знати. Среди найденных изделий - детали военных доспехов, посуда, ювелирные украшения, бытовые предметы. В общей сложности коллекция насчитывает примерно пять килограммов золота, два с половиной килограмма серебра, а также драгоценные камни. Оценка стоимости коллекции может занять около года.

Счастливый 55-летний Терри Херберт сообщил журналистам, что он посвятил прогулкам с металлоискателем 18 лет...

Власти графства, исследовавшие находку, объявили ее собственностью британской короны в статусе национального сокровища. Точное место обнаружения находки не раскрывается, чтобы избежать наплыва археологов-любителей.

Предыдущий крупный клад англо-саксонской эпохи был обнаружен ровно 70 лет назад, в 1939 году, в местечке Саттон-Ху в графстве Саффолк на востоке Англии. Он содержал примерно полтора килограмма золотых изделий.