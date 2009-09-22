Клинтон: США делают все, чтобы не допустить признания Абхазии и ЮО

Госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН от лица Соединенных Штатов пообещала Президенту Грузии Михаилу СААКАШВИЛИ предпринимать все усилия для того, чтобы другие страны продолжали не признавать независимость Южной Осетии и Абхазии.

Как передает РИА «Новости»,об этом сообщил журналистам замгоссекретаря по делам Европы и Евразии Филип ГОРДОН по итогам прошедшей вчера в Нью-Йорке двусторонней встречи Х.КЛИНТОН и М.СААКАШВИЛИ.

"Госсекретарь дала ясно понять, что США не признают и не собираются признавать Южную Осетию и Абхазию, и ясно дала понять грузинам, что мы продолжим работать с другими членами нашего международного сообщества, чтобы другие страны также не признали их. Как вы знаете, на данный момент, помимо России, независимость этих регионов признали только Никарагуа и Венесуэла", - сказал Ф.ГОРДОН.

Х.КЛИНТОН в ходе встречи также выразила надежду на то, что Южная Осетия и Абхазия будут восприниматься всем миром как неотделимые части Грузии.

По мнению заместителя главы американского внешнеполитического ведомства, США достигли немалых успехов в том, чтобы мир не признал независимость Южной Осетии и Абхазии. "Несмотря на давление России, пытающейся добиться в мире признания республик, как я сказал, 99% международной общественности их не признали. И мы работаем с нашими грузинскими друзьями над тем, чтобы этого не допустить", - заявил Ф.ГОРДОН.

По словам замгоссекретаря, Х.КЛИНТОН в беседе с грузинским Президентом подчеркнула необходимость демократизации Грузии, а также в очередной раз повторила, что США ждут от России соблюдения условий перемирия, заключенного в августе 2008 года, и возвращения войск на предшествующие конфликту позиции. "