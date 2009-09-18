Китай покажет 52 образца новой военной техники

На параде в честь 60-летия образования Китайской Народной Республики армия продемонстрирует 52 новых образца вооружения и военной техники, разработанные на основе отечественных технологий, включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Об этом, как сообщает Синьхуа, заявил генеральный директор парада генерал-лейтенант Фан Фэнхуэй (Fang Fenghui).

В числе других, по словам китайского генерала, будут показаны современные радиолокационные системы, беспилотные летательные аппараты, спутниковая коммуникационная аппаратура, имеющиеся в распоряжении Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Фэнхуэй, как подчеркивает агентство, не сообщил конкретных названий новых образцов вооружения, но констатировал, что все они помечены клеймом "Сделано в Китае".

Генерал, который также является командующим Пекинским военным округом, сообщил, что новое оружие китайской армии олицетворяет ее трансформацию. Раньше основной силой НОАК был человеческий фактор, сегодня же главенствующую роль начинают занимать технологии, что позволяет китайским военным участвовать в современных боевых действиях.

"Системы вооружения, которые будут продемонстрированы на параде, подтверждают, что НОАК может участвовать в самых разнообразных военных операциях", - подчеркнул собеседник Синьхуа.

Согласно планам парада, 1 октября на улицах Пекина и в небе над городом можно будет увидеть 56 полков китайской армии, которые будут символизировать 56 этнических групп, "марширующих по дороге социализма с китайскими особенностями и солидарностью". 14 полков пройдут пешком по проспекту Чанъань, еще 30 проедут на колесной технике, а 12 авиационных частей пролетят в небе над городом. При этом, в отличие от парада, проводившегося 10 лет назад, на нем будет меньше людей и техники, но больше высокотехнологичного вооружения и спецподразделений.

6 сентября, напоминает Лента.ру, в Китае уже прошла генеральная репетиция парада, фотографии которой попали в распоряжение военных экспертов. На основе анализа этих снимков специалисты сделали выводы, что за последнее время Пекину действительно удалось разработать ряд новых образов вооружения и военной техники, а некоторые из них усовершенcтвовать.

В частности, не исключено, что на тренировке была показана новая модификация мобильных установок межконтинентальных баллистических ракет Dong Feng -31A, оснащенная тремя разделяющимися головными частями с боеголовками индивидуального наведения, крылатая ракета Dong Hai 10 на основе российской Х-55, новые беспилотные летательные аппараты, боевые машины пехоты, 155-миллиметровые самоходные гаубицы и основные боевые танки Type-99G.