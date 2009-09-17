Ровенский губернатор один представил Украину в еврорегионе "Балтика"

Руководители исполнительной власти Ровенской области и Вармино-Мазурского воеводства (Республика Польша) Виктор МАТЧУК и Яцек ПРОТАС подписали совместное коммюнике по результатам международной конференции Еврорегиона "Балтика", которая состоялась прибалтийском побережье Польши в городе Рин.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, коммюнике предусматривает сотрудничество партнерских европейских регионов в направлении экономической интеграции и, в частности, продвижение Ровенской области к условиям и стандартам Евросоюза во многих сферах экономической и социально-культурной жизни.

В частности, в данном документе говорится и о совместной реализации европейской политики «Восточного партнерства». «Восточное партнерство” эффективно поможет в реализации европейских аспираций Украины путем поддержки деятельности ради политической ассоциации и более глубокой экономической интеграции. Тем самым мы желаем приобщиться к приближению всех регионов Украины к семье европейских регионов", - говорится в документе.

В.МАТЧУК был единственным региональным представителем Украины на международной конференции Еврорегиона «Балтика», которая рассмотрела вопросы усиления регионального сотрудничества на севере Европы. Приглашение на конференцию губернатор получил от маршалка партнерского Вармино-Мазурского воеводства Я.ПРОТАСА.

В конференции также приняли участие руководители региональных властей Польши, Швеции, Германии, Дании, Финляндии и других прибалтийских стран Европы.