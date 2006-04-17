Пугачева получила на день рожденья машинку для чистки бриллиантов

Алла Пугачева родилась 15 апреля. В субботу певица гуляла в ресторане "Метрополь", в воскресенье с узким кругом приглашенных - в ресторане "Нью-Васюки".

В субботу у дома звезды с раннего утра дежурили поклонники. Их было около тридцати человек. Первым до Аллы Борисовны добрался пародист Максим Галкин. Он вместе с финансовым директором Пугачевой забрал подарки для Примадонны от казино "Шангри-ла" и доставил их по адресу.

В пять вечера к певице приехал стилист. Сергей Зверев, который обычно наводит марафет приме, отдыхает в теплых странах. Отсутствовал в Москве и экс-супруг Аллы - Филипп Киркоров. Он до конца апреля гастролирует по Германии. Его представителем стала домработница Люся, которая и забежала поздравить именинницу.

В начале седьмого, вся в белом, словно невеста, Пугачева вышла на улицу. И отправилась в "Метрополь", куда и подтягивались приглашенные: Шабтай Калманович, бывший зять Руслан Байсаров с режиссером Федором Бондарчуком и нынешний - Михаил Земцов с Кристиной Орбакайте, очередной экс-муж Евгений Болдин с супругой Мариной Лях.

Также в числе гостей были дизайнер Борис Краснов и Вячеслав Фетисов с женами. Илья Резник, Александр Буйнов, Валерий Меладзе, Михаил Жванецкий, Галина Волчек и Николай Басков.

Елена Батурина явилась без мужа. Среди политиков, желающих поздравить Аллу Борисовну, был замечен управделами президента Владимир Кожин. Одним из самых желанных гостей стал и новый любимчик Пугачевой - актер Евгений Миронов. Он подарил приме картину.

Илья Резник вручил модную золотистую сумочку. Борис Краснов - серебряный поднос с яблочком, Жванецкий - книгу, Галкин - домашнюю утварь, Калманович - деньги. Николай Басков, помимо книги "Монтсеррат Кабалье. Каста Дива", которую он помог издать в России, преподнес Примадонне машинку для чистки бриллиантов.

Как отмечает "Комсомольская правда", особый восторг у приглашенных на вечер вызвали пирожки с капустой и сыр камамбер. Сама Примадонна пила только белое вино в небольших количествах.

Евгений Миронов специально для именинницы исполнил "Миллион алых роз" и пригласил Пугачеву на медленный танец. Затем кавалером Аллы стал Галкин.

Резник показал музыкальный сюрприз. Приглашенный им ансамбль МВД вышел к столам в военной форме и рыжих париках и запел: "Ах ты, Алла, - Алла Пугачевочка, жизнь твоя вьется, как веревочка".

Гости веселились и танцевали. Выстроившись колбаской, Елена Батурина, Федор Бондарчук, Михаил Жванецкий и Владимир Кожин дружно танцевали нечто типа "летки-енки". Неожиданно певица покинула застолье и выбежала из зала с мобильником в руках. Приняв поздравления от Президента России Владимира Путина, вернулась обратно.

"Я очень счастлива, что у меня получился такой чудесный день рождения! Не важно, какие мне дарили подарки, важно, какие люди меня поздравляли и были со мной в этот вечер! Я сегодня так много пела! В основном свои очень старые песни. Вы их навряд ли даже знаете и помните. Так что можно сказать, что они новые", - сказала газете Пугачева.

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