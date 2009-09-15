Сегодня официально откроется 64-я сессия Генассамблеи ООН

Сегодня в Нью-Йорке официально откроется 64-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Центр новостей ООН, ежегодные общие прения начнутся 23 сентября и продлятся до 30 сентября. В эти дни с трибуны Генеральной Ассамблеи выступят более сотни глав государств и правительств, а также министры иностранных дел и главы делегаций.

Как следует из предварительного списка выступающих, 23 сентября в рамках общеполитической дискуссии к Генассамблее обратятся президенты Бразилии, США, Ливии, Уганды, Азербайджана, Катара, Чили, Франции, Иордании, Алжира, Республики Корея, Ирана, России.

На первую половину дня 24 сентября запланированы выступления президентов Туркменистана и Литвы. Президенты Украины и Грузии выступят во второй половине дня 24 сентября. Президенты Эстонии и Молдовы, согласно предварительному списку, обратятся с речью к делегатам Генеральной Ассамблеи 25 сентября.

Накануне проведения общеполитической дискуссии 22 сентября состоится саммит по изменению климата. В его рамках будет организовано восемь круглых столов. На пленарном заседании саммита выступят только Генеральный секретарь ООН и приглашенные докладчики.

В ходе основной части 64-й сессии Генассамблеи будет рассмотрено более 160 пунктов повестки дня. Среди них — обеспечение мира и безопасности, борьба с терроризмом, защита прав человека и окружающей среды, вопросы социального и экономического развития. Ассамблея будет также продолжать рассмотрение вопросов, касающихся реформирования Совета Безопасности, активизации своей работы и борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Следует отметить, что Генеральная Ассамблея является главным совещательным органом ООН. Она состоит из представителей всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.