В Грузии взорвался вагон пассажирского поезда
08:55, 15 сентября 2009Мир
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Работают правохранители
В Грузии на железнодорожной станции в Зугдиди взорвался последний вагон пассажирского поезда, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2".
Поезд по маршруту Зугдиди-Тбилиси должен был отправиться в 10.00.
В поезде находилась проводница, она не пострадала.
На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.
Последний раз взрыв на железной дороге в Грузии прогремел в начале сентября, тогда также никто не пострадал.
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