В Грузии взорвался вагон пассажирского поезда

В Грузии на железнодорожной станции в Зугдиди взорвался последний вагон пассажирского поезда, по предварительным данным, никто не пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2".

Поезд по маршруту Зугдиди-Тбилиси должен был отправиться в 10.00.

В поезде находилась проводница, она не пострадала.

На месте происшествия работают представители правоохранительных органов.

Последний раз взрыв на железной дороге в Грузии прогремел в начале сентября, тогда также никто не пострадал.