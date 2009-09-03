Грузия попытается убрать Россию из ПАСЕ

Вопрос о лишении полномочий российской делегации будет рассмотрен на осенней сессии Парламентской ассоциации Совета Европы, открывающейся 28 сентября в Страсбурге, сообщает телеканал "Вести".

"Грузинская делегация в Ассамблее при поддержке ряда маргинальных депутатов из других стран уже собрала необходимое количество подписей для внесения в повестку заседания ассамблеи вопроса о лишении полномочий российской делегации", - заявил заместитель руководителя российской делегации в ПАСЕ, первый зампред международного комитета Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий предполагает, зная настроения депутатов в политических группах (фракциях) Ассамблеи, что вряд ли большинство депутатов поддержит такую инициативу. Однако, как признал российский парламентарий, рассмотрение этого вопроса будет достаточно масштабным и "не очень приятным для нас", поскольку это будет попыткой ухудшить имидж России в Совете Европы.