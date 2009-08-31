Столкнулись суда с российским и украинским экипажами: на одном - пожар

У берегов Нидерландов в Северном море столкнулись контейнеровозы с российским и украинским экипажами.

Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на Морской бюллетень «Совфрахт».

Как сообщается, в результате столкновения суда получили серьезные повреждения.

«30 августа в 20 милях от порта Хук оф Холланд, вблизи Голландии, столкнулись контейнеровозы MSC Nikita и Nirint Pride. У Nikita пробоина вблизи машинного отделения, у Nirint Pride повреждения носовой части и пожар. По последним данным, Niritn Pride приведен в Роттердам буксирами», - информирует издание.

По данным «Морского бюллетеня», экипаж Nirint Pride составляют 18 россиян, MSC Nikita - 23 гражданина Украины.

Неизвестно, есть ли пострадавшие в результате столкновения.