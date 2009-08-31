Путин написал полякам: спекулировать на прошлом – крайне безответственно

Премьер-министр РФ Владимир Путин считает, что отношения между Россией и Польшей надо строить, исходя из того, что они были союзниками во Второй мировой войне. По мнению премьера, спекулировать на прошлом и искать в нем поводы для взаимных претензий и обид - "крайне вредно и безответственно". "Тени прошлого не могут больше омрачать сегодняшний, а тем более - завтрашний день сотрудничества между Россией и Польшей", - пишет Путин. Статью премьер-министра РФ "Страницы истории - повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?" польская "Газета Выборча" публикует накануне его приезда в Гданьск 1 сентября на мероприятия по случаю 70-й годовщины начала Второй мировой войны, пишут РИА новости.

"Народу России, судьбу которого исковеркал тоталитарный режим, также хорошо понятны обостренные чувства поляков, связанные с Катынью, где покоятся тысячи польских военнослужащих. Мы обязаны вместе хранить память о жертвах этого преступления. Мемориалы "Катынь" и "Медное", как и трагическая судьба русских солдат, взятых в польский плен в ходе войны 1920 года, - должны стать символами общей скорби и взаимного прощения", - говорится в статье. "Наш долг перед ушедшими, перед самой историей - сделать все, чтобы избавить российско-польские отношения от груза недоверия и предубежденности, доставшегося нам в наследство.

Вместе с тем российский премьер пишет, что он против искажения сознания общества в угоду недобросовестным политикам, перелицовки прошлого, переписывания истории под нужды сиюминутной политической конъюнктуры. "В некоторых странах зашли еще дальше - героизируют нацистских пособников, ставят в один ряд жертв и палачей, освободителей и оккупантов", - говорится в статье.

Напомним, что 29 августа польская газета Rzeczpospolitа опубликовала данные опроса , согласно которым 76% поляков считают, что Путин в 70-ю годовщину начала Второй мировой войны в Гданьске первого сентября должен извиниться перед польскими гражданами за ввод советских войск на польскую территорию 17 сентября 1939 года.