Швейцария больше не будет принимать беглецов с Украины
15:08, 09 декабря 2006Мир
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...только в порядке исключения
Правительство Швейцарии включило Украину в список государств, которые гарантируют своим гражданам соблюдение прав человека.
На практике это означает, что с 1 января следующего года швейцарская власть не будет рассматривать обращения украинских граждан относительно предоставления им политического убежища, поскольку на родине им ничего не угрожает, передает ICTV. Хотя при этом в отдельных случаях возможны исключения.
Вместе с Украиной в список стран, которые не нарушают прав человека, включена и Молдова. Но это решение не распространяется на Приднестровье.
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