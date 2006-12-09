Швейцария больше не будет принимать беглецов с Украины

Правительство Швейцарии включило Украину в список государств, которые гарантируют своим гражданам соблюдение прав человека.

На практике это означает, что с 1 января следующего года швейцарская власть не будет рассматривать обращения украинских граждан относительно предоставления им политического убежища, поскольку на родине им ничего не угрожает, передает ICTV. Хотя при этом в отдельных случаях возможны исключения.

Вместе с Украиной в список стран, которые не нарушают прав человека, включена и Молдова. Но это решение не распространяется на Приднестровье.