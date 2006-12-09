ФБР: убийцы Литвиненко сами погибнут от радиации

Американские специалисты из ФБР, подключившиеся к расследованию дела об отравлении Александра Литвиненко, пришли к выводу, что предполагаемые отравители могли сами получить значительные, а возможно, и смертельные дозы радиации, пишет 9 декабря газета The Guardian.

Эксперты из США, которые оказывают техническую помощь своим британских коллегам, проанализировав собранные материалы дела, пришли к выводу, что отравители не обладали достаточным профессионализмом для обращения с высокотоксичным и радиоактивным полонием-210. Кроме того, они установили, что полоний был привезен в Лондон из Москвы, отмечает издание.

В настоящее время два россиянина, обедавших в день отравления с Литвиненко в баре, где, по версии следствия, его отравили, проходят радиологическое обследование в Москве.

Один из них, бывший сотрудник ФСБ Андрей Луговой, заявил, что находится в удовлетворительном состоянии и расскажет о результатах своего обследования позже. О состоянии здоровья второго, Дмитрия Ковтуна, достоверной информации пока нет.

Напомним, что номер Лугового в лондонской гостинице Millenium, где, по версии следствия, был приготовлен яд для Литвиненко, опечатан. Следы полония-210 найдены в Гамбурге, недалеко от того места, где несколько недель проживал Дмитрий Ковтун.

Лента.ру