Китай "настоятельно рекомендовал" США прекратить вести разведку

Китай настоятельно рекомендовал США прекратить морские и воздушные разведывательные миссии у китайских берегов, говорится в распространенном сегодня сообщении оборонного ведомства КНР. По мнению китайского военного руководства, подобные миссии ВМС и ВВС США в исключительной экономической зоне Китая ведут к конфронтации двух сторон, передает Associated Press. В связи с этим Пекин предложил американским властям сначала сократить, а затем и вовсе прекратить подобную практику.

Китай настаивает на своем праве ограничивать иностранную разведывательную деятельность в своей экономической зоне. США, в свою очередь, утверждают, что их миссии находятся там в полном соответствии с международным правом.

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