Правительство Молдовы ушло в отставку

Правительство Молдовы подало в отставку.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщила на заседании кабинета министров премьер-министр Зинаида ГРЕЧАНАЯ.

Причина отставки - истечение срока мандата парламента, выразившего нынешнему правительству вотум доверия, а также избрание нового парламента. Эта процедура отставки предусмотрена Конституцией страны и законом «О правительстве».

Заявление об отставке правительства З.ГРЕЧАНАЯ представит в пятницу на первом заседании нового парламента Молдовы, который был избран в ходе досрочных выборов 29 июля. Законодательный орган должен принять отставку и поручить кабинету министров З.ГРЕЧАНОЙ продолжить исполнение обязанностей до формирования нового состава исполнительного органа.

Если парламент не сможет избрать Президента и сформировать новое правительство, что весьма вероятно, учитывая расклад сил в законодательном органе, - у партии коммунистов 48 мандатов, у противостоящего ей альянса «За европейскую интеграцию» - 53, то кабинет З.ГРЕЧАНОЙ будет исполнять свои обязанности вместе с действующим Президентом до новых досрочных парламентских выборов, которые состоятся только в следующем году.

Для избрания Президента необходим 61 мандат, для формирования правительства - не менее 52 голосов. Кандидатуру премьер-министра, согласно молдавскому законодательству, выдвигает новый Президент. Поэтому формирование правительства напрямую зависит от того, будет избран нынешним парламентом глава государства или нет.