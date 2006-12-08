В Америке засомневались в искренности Януковича

Действия украинского правительства в течение последних месяцев подвергают сомнению заявления премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в Вашингтоне о его намерении бороться с коррупцией и создавать благоприятный инвестиционный климат в Украине.

Об этом в интервью Радио Свобода заявил бывший посол США в Украине Стивен ПАЙФЕР.

Главным отличием в позициях Президента и премьер-министра Украины экс-посол называет их виденье будущих отношений с НАТО. По словам С.ПАЙФЕРА, во время своего визита в Вашингтон В.ЯНУКОВИЧ так и не объяснил, видит ли он Украину частью альянса. «Президент ЮЩЕНКО четко сказал, что хочет присоединения Украины еще в этом году к Плану действий относительно членства в НАТО, чтобы достичь ее скорого вступления в Альянс. А премьер ЯНУКОВИЧ, как он заявил вчера, поддерживает сотрудничество Украины с НАТО, но не готов поддержать Плана действий относительно членства», - сказал он.

По мнению С.ПАЙФЕРА, сейчас Украина рискует утратить динамику в отношениях с НАТО, что может привести к утрате внутри самой организации заинтересованности в украинском членстве.

Бывшего американского посла в Украине также не убедили объяснения В.ЯНУКОВИЧА относительно компании «РосУкрЭнерго». Как отметил С.ПАЙФЕР, до сих пор остается непонятным, как работает эта компания и кто ее владелец.

В то же время С.ПАЙФЕР одобрительно оценил прогресс Украины в процессе вступления во Всемирную торговую организацию. Он обратил внимание, в частности, на наличие в парламенте большинства, готового поддержать необходимые законопроекты для вступления в эту организацию.

С.ПАЙФЕР также отмечает, что общее виденье В.ЯНУКОВИЧЕМ будущего Украины отвечает американским интересам: «Он выразил свое виденье Украины как демократического, открытого для бизнеса государства, такого, которое борется с коррупцией, углубляет связи с Европой, хоть и не сближается с НАТО так, как этого бы хотели в Вашингтоне. Следовательно, виденье В.ЯНУКОВИЧА, с американской точки зрения, позитивно. Главным испытанием будет, удастся ли правительству воплотить это виденье».

Однако, по словам С.ПАЙФЕРА, некоторые шаги правительства В.ЯНУКОВИЧА уже подвергают сомнению его же собственные заявления. «Если вы заявляете о создании благоприятного инвестиционного климата, почему вы вводите экспортные квоты на зерно, которые отводят инвестиции в сельскохозяйственный сектор? Премьер сделал несколько хороших заявлений относительно борьбы с коррупцией. Но в последние месяцы мы получали информацию о том, что налоговая администрация возвращается к политике фаворитизма. Борьба с коррупцией должна касаться и налоговой администрации», - заявил экс-посол США.

Он также отметил, что конфликт между Секретариатом Президента и Кабинетом Министров вокруг визита премьера в США не навредил пребыванию В.ЯНУКОВИЧА в Вашингтоне.

Но главной задачей украинских должностных лиц С.ПАЙФЕР называет все же согласование взглядов относительно внешней политики государства. «События на прошлой неделе не навредили визиту, но они засвидетельствовали, что, когда речь идет о внешнеполитических вопросах, и в дальнейшем существует конкуренция между премьером и Президентом. И в этом ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧ должны договориться по поводу совместной политики. Создается впечатление, что существует конкуренция в сфере внешней политики. А это не способствует доверию к Президенту, премьер-министру и Украине».