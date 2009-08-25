СБУ не получала запрос от России, но ответ и так ясен

Служба безопасности Украины пока официально не получила от Генеральной прокуратуры Украины запрос Следственного комитета при Прокуратуре РФ о предоставлении помощи в расследовании уголовного дела по факту массовых убийств россиян в Южной Осетии в августе прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что ответ на запрос будет однозначным: граждане Украины не принимали участия в российско-грузинском конфликте. Этот ответ будет базироваться на многочисленных проверках, как с украинской стороны, так и со стороны международных организаций.

При этом в СБУ напомнили, что в прошлом году глава ведомства Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО неоднократно отмечал, что Служба безопасности имеет данные о попытках втянуть граждан Украины в этот конфликт, а также об инспирации по этому поводу фальсифицированных уголовных дел, которые будут строиться на необоснованных обвинениях.

Как сообщал УНИАН, 24 августа Следственный комитет при Прокуратуре Российской Федерации заявил, что «на стороне грузинских вооруженных формирований в вооруженной агрессии в отношении Республики Южная Осетия принимали участие военнослужащие регулярных воинских подразделений Министерства обороны Украины, а также не менее 200 членов УНА-УНСО».

В заявлении также отмечалось, что «для выяснения всех обстоятельств участия представителей украинской националистической организации УНА-УНСО и представителей Вооруженных сил Украины на стороне грузинских вооруженных формирований СКП РФ направил соответствующий запрос о правовой помощи в компетентные органы Украины, ответ на который, по вине украинской стороны, до сих пор не получен».

В тот же день в Министерстве обороны Украины и Генеральном штабе Вооруженных сил опровергли это заявление.

Сегодня, 25 августа, в пресс-службе Генпрокуратуры Украины сообщили о получении от Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации запроса о предоставлении правовой помощи в расследовании уголовного дела по факту массовых убийств россиян в Южной Осетии в августе прошлого года. Запрос Генпрокуратура передала СБУ для изучения, поскольку этот вопрос находится в компетенции этой структуры.