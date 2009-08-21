Власти Японии просят граждан купить долг страны

14:01, 21 августа 2009
Мир
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По £65 с человека

Власти Японии начали новую рекламную кампанию – они собираются разместить на городских такси призыв к гражданам покупать долги страны. Это может помочь японской экономике выйти из кризиса, пишет The Telegraph.

На рекламных плакатах будет изображен бывший телеведущий Юнко Кубо и текст «Правительственные долги стоит пересмотреть». Каждый японец сможет купить долговые обязательства страны примерно за £65. Власти также планируют разместить подобную рекламу в банках и на телевидении. 

Газета.ру

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