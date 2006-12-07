Закаев утверждает, что полоний российские спецслужбы использовали в Чечне

Проживающий в Лондоне лидер чеченских повстанцев Ахмед Закаев обвинил российские власти в причастности к убийству бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко. Он утверждает, что российские спецслужбы использовали полоний-210 и раньше. Закаев связывает смерть Литвиненко с убийством Анны Политковской. Напомним, что в среду британская полиция официально подтвердила, что Литвиненко убили.

Закаев был рядом с Литвиненко в то время, когда тот умирал. Он утверждает, что знает симптомы отравления полонием-210, следы которого обнаружены в теле Литвиненко, так как это вещество якобы использовалось в ходе спецопераций в Чечне, сказал Закаев в среду в интервью британскому телеканалу Sky News.

По словам Закаева, Литвиненко был близким другом убитой журналистки Анны Политковской. Он считает, что оба убийства - не случайные совпадения. Они оба жестко критиковали президента Путина и, по мнению Закаева, были уничтожены по приказу Кремля.

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